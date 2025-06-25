Karacabey Belediyespor’da Ahmet Taşyürek dönemi

Karacabey Belediyespor, 2025-2026 sezonu için teknik direktör Ahmet Taşyürek ile anlaşmaya vardı.

Karacabey Belediyespor, 2025-2026 sezonu teknik direktörlüğü için daha önce kulüpte görev almış olan Ahmet Taşyürek ile anlaşma sağladı. Geçmiş dönemde Karacabey Belediyespor’da başarılı bir sezon geçiren tecrübeli teknik adam, yeni sezonda da takımın başında olacak. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hoş Geldin Ahmet Taşyürek. Takımımız teknik direktörlük görevi için Ahmet Taşyürek ile anlaşmaya varmıştır. Her iki taraf için de hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.

En son 1923 Mustafakemalpaşaspor’u çalıştıran Ahmet Taşyürek, 2005’ten itibaren Antakyaspor, Kırıkhanspor, Hatayspor, Ümraniyespor, Pendikspor, Şanlıurfaspor, Boluspor, Karşıyaka, 52 Orduspor, Karacabey Belediyespor ve Maraş İstiklal takımlarında teknik direktörlük yaptı.