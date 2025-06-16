Karacabey’de trafik kazası: 1 ağır yaralı

Bursa’nın Karacabey ilçesinde kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda araç sürücüsü ağır yaralandı.

Karacabey-Bayramdere yolu üzerinde saat 15.20 sıralarında 16 HCY 12 plakalı kamyon sürücüsü A. K. (47) seyir halindeyken karşı yönden gelen16 BKP 968 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. 16 BKP 968 plakalı araç sürücüsü Batuhan Kaya araç içerisinde sıkıştı. Araç içerisinde sıkışan sürücü Batuhan Kaya’yı itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden çıkardı.

112 Acil Sağlık Ekipleri olay yerinde yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ağır yaralı sürücüyü hastaneye sevk etti.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.