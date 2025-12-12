Giriş / Abone Ol
Karacadağ'a mevsimin ilk karı yağdı

  • 12.12.2025 14:26
Kaynak: AA
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki 1919 rakımlı Karacadağ’a mevsimin ilk karı düştü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezine ev sahipliği yapan Karacadağ'ın zirvesi beyaza büründü.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

Kar kalınlığının yer yer 15 santimetreye ulaştığı Karacadağ'da, kayak merkezine giden yolun ise yağış nedeniyle kapandığı öğrenildi.

İlçe merkezinde ise aralıklarla yağmur etkili oluyor.

