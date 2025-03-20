Karacadağ Lav Yolu koruma altına alınsın

Haber Merkezi

TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu, kaçak madenlerle tahrip edilen Çınar ilçe sınırında bulunan Karacadağ Lav Yolu’nun jeopark ilan edilerek, koruma altına alınması için mücadeleye devam edileceğini belirtti.

Yapılan yazılı açıklamada, Karacadağ Lav Yolu’nun 14 Mart 2024 tarihinde UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası ile Jeolojik Mirası Koruma Derneği işbirliğiyle düzenlenen çalıştayda, Türkiye’nin en önemli jeolojik miras alanlarından biri olarak listeye alındığı anımsatıldı.

Korunması ve turizme kazandırılması gereken Lav Yolu’nun iş makineleri ve kamyonlarla tahrip edildiğinin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “MTA’nın 2022 tarihli Karacadağ Öneri Jeopark Alanı Değerlendirme Raporu ve Amed Büyükşehir Belediyesi’nin UNESCO Jeopark başvuru sürecinde yaptığı çalışmalar, bölgenin bilimsel ve turistik değerini ortaya koymaktadır. Yaptığımız incelemeler sonucunda koninin geri döndürülemez şekilde zarar gördüğü belirlenmiştir. Söz konusu tahribatın önlenmesi ve gerekli koruma önlemlerinin alınması amacıyla ilgili kurumlara yazılar yazılmış, görüşmeler gerçekleştirilmiştir.”