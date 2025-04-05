Karacasöğüt’te marinaya karşı mücadele sürecek

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Karacasöğüt Koyu’nda Global Marin şirketinin marina kapasite artışı projesine Danıştay onay verdi. Daha önce Muğla 2. İdare Mahkemesi’nin reddettiği dava, temyiz başvurusunun ardından Danıştay 4. Dairesi tarafından karara bağlandı.

KARARIN GEREKÇELERİ

Karar oy çokluğuyla alındı. Tetkik hakimi ve iki Danıştay üyesi, projeye onay verilmesine karşı çıkarak şu gerekçeleri sundu:

• Su altı kültürel mirası yok edilecek.

• Bilirkişi raporu yetersiz, yeni bir inceleme yapılmalı.

• Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nun görüşü alınmalı.

• Bölge halkı ve yaşam savunucuları, kararın doğayı ve tarihi yok saydığını belirterek mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

Bölgede 30 tekne kapasiteli marinanın 48 tekneye çıkarılması planlanıyor. Ancak Karacasöğüt Koyu, 28 Mart 2024’te birinci derece arkeolojik sit alanı ilan edildi. Koyda Amnistos Antik Kenti’ne ait su altı kalıntıları bulunuyor. Danıştay, bu tarihi mirası göz ardı ederek projeye onay verdi.

MUÇEV’İN PROJESİ SÜRÜYOR

Öte yandan, adı "Kıyı Yönetimi ve Çevre Koruma" olarak değiştirilen MUÇEV, Karacasöğüt’te yat limanı projesine devam ediyor. Daha önce mahkemeler tarafından iptal edilen proje için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ÇED süreci kapsamında nihai kararını açıkladı. Şirket, 40 bin metrekarelik alanda, 178 bağlama kapasiteli “Yat Limanı, Yat ve Tekne Bağlama İskelesi Kapasite Artırımı” projesi yapmak istiyor. Bölge halkı ve çevreciler, projenin kıyı ekosistemine büyük zarar vereceğini belirtiyor.

Danıştay’ın kararına karşı Kent Politikaları Derneği ve bölge halkı, karar düzeltme başvurusu yapacaklarını açıkladı. Dernek, 15 gün içinde resmi başvurunun tamamlanacağını duyurdu. Karacasöğüt’ün rant projeleriyle yok edilmesine izin vermeyeceklerini belirten yurttaşlar, “Hukuksuz kararlarla doğa ve tarih yok ediliyor, mücadelemiz sürecek” dedi.