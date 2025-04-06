Karacasöğüt’te MUÇEV belası

Haber Merkezi

Muğla Turizm Çevre Vakfı Turizm ve Ticaret Şirketi’nin (MUÇEV) Karacasöğüt Koyu’nda planladığı marina kapasite artırım projesinin ÇED süreci son aşamaya gelirken, bölge sakinleri yaşam alanlarını tehdit eden MUÇEV’e karşı buluştu. Karacasöğüt sakinleri ve yaşam savunucuları aynı projenin 3’üncü kez önlerine getirilmesine ve ÇED sürecine tepki gösterdi.

Toplantının ardından Kent Politikaları Derneği tarafından yapılan açıklamada “Projenin hayata geçirilmek istendiği koy Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alan ve 1. derece arkeolojik sit alanı ve doğal sit vasıflarına sahip. Bölge biyolojik çeşitliliği ve kıyı dinamikleri üzerinde potansiyel riskler taşıyor” ifadeleri kullanıldı.

Planlanan marina genişlemesinin, kıyı ekosistemini olumsuz etkileyeceği konusunda görüş birliği olduğuna değinilen açıklamada, “Artan tekne trafiğinin su kalitesi ve deniz canlıları üzerinde yaratacağı baskı, kara trafiğinin getireceği yük, yapılaşma baskısı el değmemiş Karacasöğüt Koyunun idam fermanı anlamına geliyor” denildi.

Açıklamada yaşam alanlarını koruma konusunda mücadeleyi büyütecekleri de belirtildi.