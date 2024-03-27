Karacasu’da bir şahıs kurusıkı tabanca ile yakalandı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde bir şahıs faturası bulunmayan kurusıkı tabanca ile yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Çamköy Mahallesi’nde E.B. isimli şüpheli şahsın faturası bulunmayan kurusıkı tabanca bulundurduğu tespit edildi.

Şüpheli şahıs kuru sıkı tabanca ile birlikte yakalanarak 5729 Sayılı Kanununun 4/2 (Bu silahları satan, devreden, satın alan veya devir alanlarca bir ay içinde mülki amire bildirimde bulunmamak) maddesine muhalefetten dolayı şahsa 8 bin 322 TL idari para cezası uygulandı.