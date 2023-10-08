Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Karacasu’da kaçak silah operasyonu

Ajans Haberleri
  • 08.10.2023 14:24
  • Giriş: 08.10.2023 14:24
  • Güncelleme: 08.10.2023 14:24
Kaynak: İHA
Karacasu’da kaçak silah operasyonu

Aydın’ın Karacasu ilçesinde yasa dışı silah satan şahıslara yönelik yapılan operasyonda iki şüpheli yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, yasadışı silah ticareti yapan şahıslara yönelik Karacasu’da gerçekleştirilen operasyonda, M.Ü. ve M.Ö. isimli şüpheli şahısların yakalanarak üzerlerinde yapılan aramada, bir adet tabanca, 19 adet fişek ve 1 adet bıçak ele geçirildi. C.D. isimli şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada, 1 adet markası/modeli/seri numarası bulunmayan tabanca, 7 adet fişek ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. 

BirGün'e Abone Ol