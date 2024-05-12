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Karacasu’da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 12.05.2024 11:03
  • Giriş: 12.05.2024 11:03
  • Güncelleme: 12.05.2024 11:03
Kaynak: İHA
Karacasu’da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen çalışmada 1 şüpheli yakalandı.

Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi’nde B.D. isimli şüpheli şahsın içerisinde bulunan araç durdurularak yapılan aramada 1 adet yeraltı arama cihazı, 8 adet sensör, 1 adet kazma, 1 adet keser, 1 adet el feneri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 

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