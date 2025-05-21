Karacasu’da yağmur suyu tahliye hattı güçleniyor

Aydın’ın Karacasu ilçesinde yağmur suyu tahliyesini güçlendirmek amacıyla belediye ekiplerince beton büz döşeme çalışmaları gerçekleştiriliyor.



Yağmur suyunun birikme yapmadan sulama kanalına tahliye edilmesini sağlayan yağmur suyu tahliye hattını güçlendirmek amacıyla Karacasu Belediyesi ekipleri saha çalışmalarına devam ediyor. Dedeler Mahallesi’nde çalışma başlatan ekipler, özellikle kış aylarında aratan yağışlarla oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmeyi hedeflerken bir yandan da halkın güvenliği ve konforu için teknik detayları göz önünde bulundurarak düzenleme yapıyor.



Konu ile ilgili Karacasu Belediyesi’nden yapılan açıklamada "Dedeler Mahallemizde, yağmur suyu tahliyesini güçlendirmek amacıyla beton büz döşeme çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışmalarımız mahallelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.