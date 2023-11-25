Karaçi’de alışveriş merkezi yangını: 11 ölü

Pakistan’ın Karaçi kentinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan’ın Karaçi şehrinde bulunan 6 katlı bir alışveriş merkezinin dördüncü katında yangın çıktı. Alevler, yangın çıktığı sırada 60 kişinin bulunduğu katı kısa sürede sararken, olayda 11 kişi hayatını kaybetti.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri binada bulunan 35 kişiyi tahliye etmeyi başardı. Yangının jeneratörden çıkma ihtimali üzerinde duran yetkililer, ölümlerin boğulma ve yanıklardan kaynaklandığını, yaralananlardan bazılarının tahliye sırasında merdivenlerden düştüğünü, bazılarının vücudunda ise yanıklar oluştuğunu söyledi.

Karaçi Belediye Başkanı Murtaza Wvahab da konuya ilişkin açıklamasında, 11 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.