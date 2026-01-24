Karaciğer nakli bekliyordu: Ufuk Özkan için uygun donör bulundu

Karaciğer yetmezliği sebebiyle bir süredir tedavi altında bulunan ünlü oyuncu Ufuk Özkan için uygun donör bulunduğu duyuruldu. Donörün bulunduğu haberini oyuncunun kardeşi Umut Özkan sosyal medya hesabından açıkladı.

Özkan'a karaciğer için donör olan kişinin daha önce beraber çalıştığı görüntü yönetmeni Salih Kıvırcık olduğu söylendi.

Umut Özkan, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Ufuk ağabeyimin karaciğer nakli süreciyle ilgili sizlerle güzel bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Çok şükür donör arayışında artık sonlara geldiğimizi söyleyebiliriz. Süreç şu an itibarıyla yüzde 90 oranında olumlu ilerliyor. Her şeyin olumlu devam etmesi halinde pazartesi günü doktorlarımızla birlikte süreci dahil sonucu sizlerle paylaşıyor olacağız. Bu süre zarfında içtenlikleri ve destekleriyle ağabeyimin yanında olduklarını hissettiren kalbiyle, dualarıyla ve iyi dilekleriyle yanımızda duran herkese hem ağabeyim hem ailemiz adına yürekten teşekkür ederiz" dedi.