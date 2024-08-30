Karadağ, çete lideri Binali Camgöz’ü Türkiye’ye iade etti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) 2018’de yurtdışına kaçan “Camgöz Grubu” olarak bilinen İzmir merkezli organize suç örgütü lideri Deniz kod Binali Camgöz’ün Karadağ’dan Türkiye’ye getirildiğini açıkladı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan ve daha önce Gürcistan’a kaçtığı belirtilen Binali Camgöz, Karadağ’da gözaltına alındı.

Karadağ makamları tarafından Türkiye'ye iadesine karar verilen Camgöz, MİT tarafından Türkiye'ye getirildi.

ADI JOVAN VUKOTIC DOSYASINDA DA GEÇİYOR

Son olarak, 04 Haziran 2022 ve 06 Haziran 2022 tarihlerinde İzmir’de iki şahsın öldürülmesi olayını azmettirdiği belirtilen Camgöz, Türkiye’den kaçtıktan sonra da suç örgütünü yurtdışından yönetmeyi sürdürmüştü.



Ayrıca Binali Camgöz’ün adı, 08 Eylül 2022’de İstanbul/Şişli’de suikasta uğrayan Sırp çete lideri Jovan Vukotıc dosyasında da geçiyor.