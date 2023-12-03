Karadağ'da bugün başlayan nüfus sayımı 15 gün sürecek

Batı Balkan ülkelerinden Karadağ'da bugün başlayan nüfus sayımının 15 gün süreceği bildirildi.

Karadağ İstatistik Kurumundan yapılan açıklamada, bugün başlayan nüfus sayımının 15 gün devam edeceği ifade edilerek, görevlilerin her gün yerel saatle 08.00-20.00'de sahada olacağı belirtildi.

Gerekli görülmesi durumunda nüfus sayımının birkaç gün daha uzatılabileceğine işaret edilen açıklamada, ülkede oturum izni bulunan yabancıların da sayıma dahil edileceği aktarıldı.

Bu arada, Karadağ'da nüfus sayımının yapılması 30 Kasım için planlanmış, ancak yeni hükümetin kurulamamış olması ve muhalefetin sayımı boykot edecekleri söylemleri nedeniyle ertelenmişti.