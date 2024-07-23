Karadağ'da kabine değişikliği yapıldı

Karadağ'da, Başbakan Milojko Spajic'in önerisiyle kabine değişikliğine gidildi.

Karadağ Başbakanı ve Avrupa Şimdi Hareketi (PES) Partisi liderlerinden Spajic'in, kabinenin "kapsayıcı, istikrarlı ve Avrupalı" olmadığı gerekçesiyle talebi üzerine Mecliste yapılan oturumda, kabinede değişiklik konusu tartışıldı.

Spajic tarafından 81 sandalyeli Karadağ Meclisine sunulan yeni kabine, oturuma katılan milletvekillerinin çoğunun oyuyla kabul edildi.

Yeni kabinenin, Sırbistan ve Rusya yanlısı siyaset yürüten Yeni Sırp Demokrasisi ve Demokratik Halk Partisi ile Boşnak Partisi'nden oluşması tepki çekti.

Sosyalistlerin Demokratik Partisi (DPS), Sosyal Demokratların (SD), URA Halk Hareketi Koalisyonu ve Hırvat Halk İnisiyatifi (HGI) milletvekilleri oylamaya katılmayarak tepki gösterdi.

DPS Lideri Danijel Zivkovic, burada yaptığı açıklamada, yeni kabinede, Karadağlı Sırp, Arnavut ve Boşnakların bulunduğunu ancak Karadağlıların yer almadığını ifade ederek, bu kararın ülkeyi "etnik federalleşme"ye sürüklediğini söyledi.

Boşnak Partisi Lideri Ervin İbrahimovic, partisinin siyasi hedefleri olduğunu ve kimsenin buna müdahalesine izin vermeyeceklerini kaydetti.

SD Milletvekillerinden Nikola Zirojevic ise Boşnak Partisi'nin, Boşnakları temsil etmediği savundu.

Yeni kabinede yer alan isimler şu şekilde:

"Güvenlik, Savunma, Suçla Mücadele ve İç Politikadan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Aleksa Besic, Dış ve Avrupa İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Filip İvanovic, Eğitim, Bilim ve Dini Topluluklardan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Budimir Aleksic, Altyapı ve Bölgesel Kalkınmadan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Milun Zogovic, Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, Enerji Bakanı Sasa Mujovic, Adalet Bakanı Bojan Bozovic, Kentsel Planlama, Şehircilik ve Devlet Mülkiyeti Bakanı Slaven Radunovic, Turizm Bakanı Simonida Kordic, Ulaştırma Bakanı Maja Vukicevic, Ekoloji, Sürdürülebilir Kalkınma ve Kuzey Kalkınma Bakanı Damjan Culafic, Spor ve Gençlik Bakanı Dragoslav Scekic, Çalışma ve Sosyal İşleri Bakanı Naida Nisic, Denizcilik Bakanı Filid Radulovic, Diasporadan Sorumlu Bakan Mirsad Azemovic, Sosyal Bakım, Aile Bakımı ve Demografi Bakanı Damir Gutic, Madencilik, Petrol ve Gaz Bakanı Admir Sahmanovic, Bölgesel Yatırım Geliştirme ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla İşbirliği Bakanı Ernad Suljevic, Devlet Bakanı Milutin Buturovic."​​​​​​​

- Karadağ'da erken genel seçim 11 Haziran 2023'te yapılmıştı

Karadağ'da erken genel seçim 11 Haziran 2023'te yapılırken, 10 Ağustos'ta hükümet kurma görevi eski Maliye Bakanı Spajic'e verilmişti.

Erken genel seçimde, PES, 25,6'lık oy oranıyla 24 milletvekiline sahip olmuştu.

DPS ve partnerleri Karadağ Liberal Partisi (LP), Arnavut İttifakı ve SD oluşturduğu koalisyon, oyların yüzde 23,2'sini alarak elde ettiği 21 milletvekiliyle Meclis'te ikinci sırada yer almıştı.

Aşırı sağcı Sırplardan oluşan Karadağ'ın Geleceği İçin Koalisyonu yüzde 14,7 ile 13 milletvekilini, Demokrat Parti ve URA Halk Hareketi Koalisyonu yüzde 12,5 ile 11 milletvekilini, BS yüzde 7,1 ile 6 milletvekilini,​​​​​​​ Sosyalist Halk Partisi ve DEMOS Koalisyonu yüzde 3,1 ile 2 milletvekilini, Arnavut Forumu yüzde 1,9 ile 2 milletvekilini, Arnavutlar Birliği yüzde 1,5 ile 1 milletvekilini, HGI ise yüzde 0,7 ile 1 milletvekilini Meclis'e sokmayı başarmıştı.