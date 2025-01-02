Karadağ'da silahlı saldırı: Can kaybı 10'a yükseldi

Karadağ'ın eski başkenti Cetinje'de gerçekleştirilen peş peşe iki silahlı saldırıda 2'si çocuk 10 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Polis, saldırganın 45 yaşındaki Aco Martinović olduğunu tespit etti. İçişleri Bakanı Danilo Saranovic daha sonra devlet yayın kuruluşu RTCG'ye yaptığı açıklamada silahlı saldırganın kendisini vurduktan sonra hastaneye götürülürken yolda aldığı yaralar nedeniyle öldüğünü söyledi.

Šaranović, düzenlediği basın toplantısında silahlı saldırganın Cetinje kentindeki barın sahibini, bar sahibinin çocuklarını ve kendi aile üyelerini öldürdüğünü açıkladı.

Polis, bölge halkına evden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, 3 günlük yas ilan edildiğini açıkladı.