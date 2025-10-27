Karadağ'dan Türkiye kararı: Vizesiz seyahat hakkı askıya alınacak

Karadağ Başbakanı Milojko Spajić, Türk vatandaşları için vizesiz seyahat hakkının askıya alınacağını duyurdu.

Milojko Spajić, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "acil prosedür kapsamında" Türk vatandaşlarına uygulanan vizesiz seyahatin geçici olarak durdurulmasına karar verileceği belirtildi.

Spajić, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Yarın, acil prosedürle Türkiye vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak kaldırılmasına ilişkin kararı açıklayacağız. Ekonomik faaliyetleri ve iyi ikili ilişkileri korumak amacıyla, önümüzdeki dönemde Türkiye Cumhuriyeti ile yoğun görüşmeler başlatarak, iyi işbirliği ve dostluk ruhu içinde, her iki tarafın çıkarlarına en uygun modeli bulmaya çalışacağız."

Sjutra po hitnoj proceduri donosimo odluku o privremenom ukidanju bezviznog režima za državljane Turske. U cilju očuvanja ekonomske aktivnosti i dobrih bilateralnih odnosa, u narednom periodu iniciraćemo intenzivne razgovore sa Republikom Turskom kako bi u duhu dobre saradnje i… — Milojko Spajić (@MickeySpajic) October 26, 2025

Kararın yatırım yoluyla vatandaşlık almak isteyen Türk vatandaşları da etkileyeceği ifade edildi.

BIÇAKLI YARALAMA VE GÖZALTI İDDİASI

Söz konusu kararın Türk vatandaşı 3 kişinin 1 Karadağlı vatandaşı bıçaklaması nedeniyle alındığı öne sürüldü. Sözcü'de yer alan habere göre, dün gece saatlerinde polis Podgorica’da 25 yaşındaki MJ adlı bir kişinin bıçakla yaralanmasıyla bağlantılı 2 Türk vatandaşının kimliğini tespit edip gözaltına aldı. Ayrıca Türk vatandaşını 45 kişinin daha gözaltına alındığı ifade edildi.

SINIR DIŞI EDİLEBİLİRLER

Polis Müdürlüğü (UP) tarafından yapılan açıklamada, "Polis Müdürlüğü görevlileri, söz konusu kişilerin ülkedeki bulunma nedenlerini, bu bulunmanın gerekçesi ve yasallığını, ayrıca kaldıkları süre boyunca meydana gelen şiddet olaylarındaki rollerini değerlendirecek; bunun sonucunda cezai işlemler, oturum iptalleri ve yabancıların sınır dışı edilmesi uygulanacaktır" denildi.

IRKÇI SLOGANLAR ATILDI

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, "Türkleri öldürün" diyerek ırkçı sloganların atıldığı öne sürüldü.

Türk vatandaşlarının ev ve iş yerlerine baskın yapıldığı ifade edildi. Karadağlı bir kişinin çektiği videoda ise bir dükkan içerisinde bulunan Türk vatandaşı 2 kişiye yönelik 'şiddet' görüntüleri ortaya çıktı.

TÜRKİYE-KARADAĞ VİZE MUAFİYETİ

Türkiye ve Karadağ vatandaşı olan diplomatik, hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport sahipleri, karşılıklı olarak, her 6 ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren 90 günü aşmayan bir süre için veya transit geçiş amacıyla vize almadan girebiliyor.

Karadağ’a karayolundan girişlerde, en az 6 ay geçerliliği bulunan umuma mahsus pasaport ile 180 gün içinde 90 güne kadar turistik ya da transit geçiş amaçlı seyahat yapılabiliyor.