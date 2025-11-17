Giriş / Abone Ol
Karadağ-Hırvatistan maçını Halil Umut Meler yönetecek

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu’nda oynanacak Karadağ–Hırvatistan maçında düdük çalacak. Karşılaşmada Meler’in yardımcıları İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara, dördüncü hakem ise Kadir Sağlam olacak.

Spor
  • 17.11.2025 12:48
  • Giriş: 17.11.2025 12:48
  • Güncelleme: 17.11.2025 12:51
Kaynak: AA
Karadağ-Hırvatistan maçını Halil Umut Meler yönetecek
Fotoğraf: TFF

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, bugün Karadağ ile Hırvatistan arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu mücadelesinde düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Karadağ'ın Podgorica şehrindeki Gradski Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

Müsabakada VAR görevini İsviçre'den Fedayi San, AVAR görevini ise Onur Özütoprak üstlenecek.

