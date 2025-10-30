Karadağ vize istiyor mu? Karadağ’a gitmek için vize zorunlu mu?

Karadağ’a seyahat planlayan Türk vatandaşları için önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye’nin Podgoritsa Büyükelçiliği tarafından yapılan son açıklama, vizesiz seyahat döneminin sona erdiğini gösteriyor. Karadağ hükümeti, aldığı yeni kararla Türk vatandaşlarına vize uygulaması başlattı. Peki, bu karar kimleri kapsıyor? Karadağ’a gitmek için vize zorunlu mu, vizesiz gidebilen istisnai durumlar var mı? İşte Karadağ vizesiyle ilgili 2025 yılı itibarıyla merak edilen tüm ayrıntılar…

KARADAĞ VİZE İSTİYOR MU?

Karadağ hükümeti, 30 Ekim 2025 itibarıyla bordo pasaportlu Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını resmen başlattı. Bu karar, ülkede yaşanan bir güvenlik olayı sonrası alınan geçici önlemler kapsamında duyuruldu. Türkiye Cumhuriyeti’nin Podgoritsa Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, bordo pasaport sahiplerinin artık ülkeye girişte vize almak zorunda oldukları belirtildi.

Vize işlemleri, Ankara ve İstanbul’daki Karadağ diplomatik temsilcilikleri aracılığıyla yapılacak. Başvuru sürecinde pasaport, biyometrik fotoğraf, konaklama belgesi ve seyahat sigortası gibi standart belgeler istenecek.

KİMLER VİZESİZ KARADAĞ’A GİDEBİLİR?

Yeni düzenlemeye göre bazı Türk vatandaşları Karadağ’a vizesiz giriş hakkına sahip olmaya devam edecek. Aşağıdaki ülkelerden oturum izni olan kişiler bu kapsamdadır:

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

Kanada

Avustralya

İrlanda

Birleşik Krallık

Schengen bölgesi ülkeleri

Bu ülkelerde oturum izni bulunan Türk vatandaşları, 90 güne kadar vizesiz seyahat hakkını kullanabilecek.

VİZE ZORUNLULUĞU NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ?

Karadağ’ın vize kararını, ülke Başbakanı Milojko Spajić açıklamış ve bu karar 30 Ekim 2025 itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Kararın ardından Türkiye’nin Karadağ Büyükelçiliği de resmi duyuru yayımlayarak vatandaşları bilgilendirmiştir.

Yapılan açıklamada, “Karadağ Dışişleri Bakanı’ndan aldığımız bilgiye göre, bordo pasaporta sahip Türk vatandaşları 30 Ekim’den itibaren Karadağ’a giderken vize almak zorunda kalacaktır.” ifadeleri yer aldı.

KARADAĞ VİZESİ NASIL ALINIR?

Vize başvuru işlemleri yalnızca Karadağ’ın Ankara Büyükelçiliği veya İstanbul Başkonsolosluğu üzerinden yapılmaktadır. Online başvuru sistemi bulunmamaktadır. Adayların şahsen başvuru yapması zorunludur.

Başvuru için gerekli belgeler:

En az 6 ay geçerli pasaport

Biyometrik fotoğraf (2 adet)

Uçuş ve konaklama rezervasyon belgeleri

Seyahat sağlık sigortası

Vize başvuru formu ve dilekçe

Varsa oturum veya davet mektubu

Başvurular genellikle 5 ila 10 iş günü içinde sonuçlanmaktadır. Ancak yoğun dönemlerde bu süre uzayabilir.

VİZE ÜCRETİ NE KADAR?

Karadağ kısa süreli (turistik) vize ücretinin yaklaşık 80 Euro civarında olması beklenmektedir. Kesin ücret bilgisi, başvuru yapılan temsilcilik tarafından duyurulacaktır. Ödeme işlemleri banka havalesi veya nakit olarak kabul edilmektedir.

TÜRKİYE – KARADAĞ SEYAHAT İLİŞKİLERİ

Türkiye ile Karadağ arasındaki vizesiz seyahat uygulaması 2010 yılından bu yana sürüyordu. Ancak son dönemdeki diplomatik ve güvenlik gerekçeleriyle bu uygulama geçici olarak askıya alındı. Türk vatandaşlarının mağdur olmaması için Karadağ temsilcilikleri vize başvurularını hızlandıracağını bildirdi.

Karadağ Türk vatandaşlarından vize istiyor mu?

Evet. 30 Ekim 2025 itibarıyla bordo pasaport sahibi Türk vatandaşları Karadağ’a girişte vize almak zorundadır.

Yeşil pasaport sahipleri Karadağ’a vizesiz gidebilir mi?

Karadağ’ın yeni kararına göre, diplomatik (siyah), hizmet (gri) ve yeşil pasaport sahipleri için uygulama değişmemiştir. Bu kişiler belirli süreyle vizesiz giriş yapabilmektedir.

Hangi ülkelerde oturum izni olan Türk vatandaşları vizesiz gidebilir?

ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda, Birleşik Krallık ve Schengen ülkelerinde oturum izni bulunan Türk vatandaşları Karadağ’a vizesiz giriş yapabilir.

Karadağ vizesi nereden alınır?

Karadağ vizeleri Ankara’daki Büyükelçilik veya İstanbul Başkonsolosluğu’ndan şahsen başvuru yapılarak alınabilir. Online başvuru sistemi bulunmamaktadır.

Karadağ vizesi kaç günde çıkar?

Genellikle 5 ila 10 iş günü arasında sonuçlanır. Ancak yoğunluk durumuna göre bu süre uzayabilir.