Karadağlı ve Işıtan’ın ABD ziyareti: “Resmi değil” iddiası

“Lale devri bitti” açıklaması, kurum içi mobbing iddiaları, “ak teneke” lakabı ve Dracula’da kendine başrol vermesiyle gündemde olan Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın Genel Müdür Yardımcısı Sükun Işıtan’la gittiği ABD gezisinin iş amaçlı olmadığı iddiası tartışmalara neden oldu.

Nefes'te yer alan habere göre; bu ziyaretin resmi olarak “kültürel iş birliği görüşmeleri” kapsamında yapıldığı açıklansa da, asıl nedenin Işıtan’ın “Medea Material” adlı oyunu için ABD’de sahne arayışı olduğu öne sürüldü.

MASRAFLAR DT BÜTÇESİNDEN KARŞILANDI

Karadağlı ve Işıtan’ın 14 gün süren ABD yolculuğunun masraflarının da DT bütçesinden karşılandığı öne sürüldü.

Uçuşlar VIP biletlerle gerçekleştirilirken, iddiaya göre konaklama giderlerinin Türkiye’ye dönüş sonrasında kendilerine ödeneceği belirtildi.

Ayrıca ilk 10 gün için günlük 199 dolar, sonraki günlerde ise artırımlı olarak 299 dolar harcırah verileceği ifade edildi.