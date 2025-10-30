Karadağlı yolunu buldu: 127,8 milyon TL’lik devasa harcırah

BirGün’ün temsil ve tanıtma harcamasındaki fahiş artışı ortaya koyduğu Tamer Karadağlı idaresindeki Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün yolluk gideri de hesaplandı. Göreve adımını attığı ilk anda yaptığı, “Lale Devri bitti. Çalışmayacaksanız istifa edin” diyerek sanatçıları hedef gösteren Karadağlı döneminde kurumun yolluk giderinin astronomik boyutlara ulaştığı öğrenildi.

Tamer Karadağlı, 11 Ağustos 2023 tarihinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı. Karadağlı’nın kuruma atanmasının ardından tiyatro çevrelerinde liyakat tartışmaları yaşandı. Sanatçılar, “Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü için belli bir tiyatro geçmişi gerekir” diyerek Karadağlı’nın sahne geçmişinin göreve uygun olmadığını savundu.

İŞLER YOLUNDA

Sanatçılara mobbing ve liyakatsiz atamaların yanı sıra, göreve geldiğinde yaptığı, “Lale devri bitti” açıklaması ile de gündeme gelen Tamer Karadağlı’ya yönelik, “Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne Lale Devri’ni yaşattı” eleştirilerinin haklılığını ortaya koyan bir veri daha gözler önüne serildi. Müdürlüğün yolluk giderinin Karadağlı döneminde yüzde 268 arttığı tespit edildi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, personelin yurtiçi ve yurtdışına gerçekleştirdiği seyahatlerin yeme, içme ve konaklama maliyeti için 2022 yılında 14 milyon 634 bin TL harcadı. Kurum, 2023 yılında ise 34 milyon 714 bin TL’lik yolluk giderine imza attı.

ARTIŞ YÜZDE 268

Tamamı Tamer Karadağlı idaresinde olan 2024 yılında ise Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün yolluk gideri fahiş boyutlara ulaştı. Buna göre, 2022’de 14,6 milyon TL, 2023’te 34,7 milyon TL olan kurumun yolluk gideri, 2024 yılında yüzde 268’lik artışla 127,8 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün 2025 yılının ilk yarısındaki yolluk gideri de paylaşıldı. 2025 yılının tamamı için 55 milyon 520 bin TL’lik yolluk ödeneği alan kurumun, henüz Ocak-Haziran 2025 döneminde başlangıç ödeneğini aşarak 84 milyon 927 bin TL harcaması dikkati çekti.

∗∗∗

FAHİŞ TEMSİL HARCAMASI

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün Karadağlı dönemindeki temsil ve tanıtma harcaması yüzde 115 artışla 13,3 milyon TL’ye ulaşıyor. Kurumun 2024’te dağıtmak amaçlı aldığı hediyelerin toplam tutarı ise 1 milyon TL ile ifade ediliyor. Oyuncu Veda Yurtsever, 32 yıl görev yaptığı Devlet Tiyatroları’ndan ayrıldığını duyurdu. Ayrılık mesajında Genel Müdür Tamer Karadağlı ve yöneticilere yönelik ağır eleştirilerde bulunan Yurtsever, “Şimdiki yöneticiler sanatçıların kaldığı oteli beğenmeyip daha lüks otellerde kalıyor. Turnelerden elde edilen mil puanlarıyla kendilerine VIP uçak bileti hediye ediyorlar” dedi.