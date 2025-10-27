Karadağlı’nın lale devri

Tamer Karadağlı, 11 Ağustos 2023 tarihinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atandı. Karadağlı’nın kuruma atanmasının ardından tiyatro çevrelerinde liyakat tartışmaları yaşandı. Sanatçılar, “Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü için belli bir tiyatro geçmişi gerekir” diyerek Karadağlı’nın sahne geçmişinin göreve uygun olmadığını savundu.

Karadağlı’nın göreve adımını attığı ilk anda yaptığı, “Lale Devri bitti. Çalışmayacaksanız istifa edin” diyerek sanatçıları hedef göstermesi tartışmaları alevlendirdi. Erdal Beşikçioğlu, “Kurum gerileme dönemi yaşıyor” diyerek tepkisini dile getirdi. Karadağlı dönemindeki usulsüz atamalar ve mevzuata aykırı ihaleler ise Sayıştay denetimine takıldı.

KATLANAN HARCAMA

BirGün, Ağustos 2023 itibarıyla çok sayıda tartışmayla anılan Karadağlı idaresindeki Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün 2024 yılı harcamalarına mercek tuttu. Kurumun temsil ve tanıtma harcamasının Karadağlı döneminde ikiye katlandığı tespit edildi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, 2022 yılında temsil ve tanıtma ödeneğinden 3 milyon 304 bin TL harcadı. Kurumun temsil ve tanıtma harcaması, 2023 yılında ise 6 milyon 477 bin TL olarak gerçekleşti.

YÜZDE 115’LİK ARTIŞ

Tamamı Tamer Karadağlı’nın genel müdürlüğü ile geçilen 2024 yılında ise kurumun temsil ve tanıtma harcamalarının fahiş düzeylere fırlaması dikkati çekti. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün 2022 yılında 3,3 milyon TL, 2023 yılında 6,4 milyon TL olan temsil ve tanıtma giderinin 2024 yılında 13 milyon 354 bin TL’ye yükseldiği öğrenildi. Müdürlüğün 2024 yılındaki temsil ve tanıtma harcamasında 2023 yılına oranla yaşanan değişim kayıtlara, yüzde 115 olarak geçti.

HEDİYEYE 1 MİLYON LİRA

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün hediye amaçlı aldığı ürünler için ödediği toplam para da belli oldu. Karadağlı yönetiminde kurum bütçesinden, 2024 yılında 1 milyon 75 bin TL’lik hediye alındığı belirtildi.