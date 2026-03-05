Karadan saldırı planı

Umut Can FIRTINA

İran’a karşı savaş başlatan ABD ve İsrail Tahran’da rejimi içerden devirmek için harekete geçerken savaşta kara harekâtı planlıyor.

Washington’ın İran’da başta Kürtler olmak üzere muhalif grupları İslam rejimini devirmek için kara gücü olarak kullanmak istediği iddia edildi.

İddiaların ardından İran’ın batısında saldırılar yoğunlaşırken İsrail ve ABD, Irak sınırındaki Tahran mevzilerini, Devrim Muhafızları ise Kürt örgütleri vurdu.

ABD ve İsrail’in İran’a saldırısıyla başlayan savaşta 5’inci gün geride kaldı.

İKİ TARAF DA BOMBALIYOR

İran’da Devrim Muhafızları Ordusu, PKK'nin ülkedeki uzantısı PJAK ile PAK güçlerini hedef aldığını açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, IKBY sınırları içinde İran'a yönelik eylem planladığı öne sürülen gruplara 30 insansız hava aracıyla (İHA) operasyon düzenlendiği ve hedeflerin imha edildiğini duyuruldu.

ABD ve İsrail, başkent Tahran’ın yanı sıra İran’ın batısındaki Kürdistan, Loristan, Kermanşah ve Batı Azerbaycan eyaletlerindeki askeri karargâhlara hava saldırıları düzenledi. ABD ve İsrail ordusu, Kürt nüfusunun yoğun olduğu şehirlerde İran rejimine ait sınır karakollarını vurdu. İsrail ordusu ayrıca Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yönelik saldırılarını üçüncü gününde de sürdürdü.

KÜRT LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, İran halkına “ayaklanma” çağrısı yapan ABD Başkanı Donald Trump’ın İran rejimini devirmek için silah kuşanmak isteyen milislere de destek vermeye açık olduğunu ileri sürdü. Habere göre Trump, bu kapsamda Pazar günü Irak ve İranlı Kürt liderlerle telefon trafiği gerçekleştirdi. Axios haber ajansı da Trump’ın hem Kürdistan Demokratik Partisi lideri Mesud Barzani hem de Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Lideri Bafıl Talabani ile telefonla görüştüğünü duyurmuştu. Haberde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Beyaz Saray’daki bir toplantıda İran’da devreye girmeleri konusunda Kürtleri Trump’a önerdiği iddia edilmişti.

‘İSRAİL YOL AÇIYOR’

Haberde, Irak Kürtlerinin İran sınır hattı boyunca konuşlu binlerce silahlı unsuru ve stratejik noktalardaki kontrolüne dikkat çekildi. İsrail’in son günlerde İran’ın batısındaki stratejik hedefleri vurmasının, “Kürtlerin ilerleyişi için yol açma çabası” olabileceği yönündeki beklentileri artırdığı kaydedildi.

KYB’nin açıklamasına göre Trump, Talabani’ye “ABD’nin savaştaki amaçlarını daha iyi anlamaları ve ABD ile güçlü bir işbirliği için bir fırsat” teklif etti.

CIA MİLİS SİLAHLANDIRIYOR

CNN de ABD istihbaratı CIA'in İran’da rejime karşı ayaklanmayı tetiklemek için Kürt militanlarını silahlandırma ve sınır hattında “tampon bölge” planı üzerinde çalıştığını öne sürdü. CNN’e konuşan üst düzey bir İranlı Kürt yetkiliye göre Trump, İran KDP’si lideri Mustafa Hicri ile telefon görüşmesi yaptı. Kaynak, İranlı Kürt muhalif güçlerin önümüzdeki günlerde İran’ın batısında düzenlenmesi planlanan bir kara operasyonuna katılmasının beklendiğini de söyledi.

Savaşın başlamasından günler önce Irak’ta barınan ve aralarında PJAK, PAK ve İran KDP’sinin bulunduğu beş İranlı Kürt grup, İran’da rejimin devrilmesi ve kendi “İran Kürdistanı Siyasi Güçler Koalisyonu” kurulduğunu duyurmuştu.