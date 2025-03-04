Karadeniz'de 147 köy yolu ulaşıma kapandı

Gümüşhane, Giresun, Bayburt ve Artvin'de kar dolayısıyla ulaşıma kapanan 147 köy yolunu açma çalışmaları sürüyor.

Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Şiran'da 31, Köse'de 9 ve Torul ilçesinde 3 olmak üzere 43 köyün yolu kar dolayısıyla ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri yardımıyla karla mücadele çalışması gerçekleştiriyor.

GİRESUN

Giresun'da da kar hayatı olumsuz etkiledi.

Alınan bilgiye göre, kar nedeniyle Alucra'da 38, Şebinkarahisar'da 30 ve Çamoluk ilçesinde 9 olmak üzere 77 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekiplerince yolların ulaşıma açılması için yoğun çalışma yürütülüyor.

BAYBURT

Bayburt'ta kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Yağış dolayısıyla Demirözü ilçesine bağlı 13 köyün yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinin 20 personeli, 8 iş makinesiyle karla mücadele faaliyetlerini sürdürüyor.

Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması gerçekleştirdi. Karayolları ekipleri de ulaşımda aksama yaşanmaması için ana yollarda küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

ARTVİN

Artvin'de de 14 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, merkezde 3, Borçka'da 4, Ardanuç ve Şavşat'ta 3'er, Murgul ilçesinde ise 1 köye ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.