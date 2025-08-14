Karadeniz'de 27 dağ keçisinin avlanmasına ilişkin ihale Rize'de protesto edildi

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12. Bölge Müdürlüğünün “av turizmi” kapsamında Rize, Artvin, Giresun ve Gümüşhane’de toplam 27 dağ keçisinin avlanması için düzenlediği ihale protesto edildi.

Fırtına Vadisi Yok Olmasın Platformu, Karıncalar Karadeniz Dayanışması, Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, Toprağımızı Vermiyoruz Kampanyası üyelerinin de arasında bulunduğu çok sayıda doğa savunucusu, “Yaban hayatı satılık değildir” sloganıyla ihalenin iptali için Rize 12. Bölge Müdürlüğüne dilekçe verdi. CHP ve Saadet Partisi temsilcileri de eyleme destek sundu.

Platform adına basın açıklaması yapan Aslı Kahraman Eren, ihaleye şu sözlerle tepki gösterdi:

“Doğayı ve doğadaki canlıları siz mi var ettiniz de katlediyorsunuz? Ağaçları siz mi diktiniz de kesiyorsunuz? Yaylaları siz mi var ettiniz de madenlere peşkeş çekiyorsunuz? Tüm canlıların canını ihale masalarında satamazsınız. Yüreğinde vicdan olan herkesi dağlarımızı, topraklarımızı, su havzalarımızı ve yaban hayatını korumaya davet ediyoruz. Bu, gençlerimizin geleceğine sahip çıkmaktır.”

Eren, TBMM'de geçen günlerde kabul edilen "işgal yasası"nın yaylaları ve tarım alanlarını maden şirketlerine açacağını anlatarak, bunun göçü, çevre tahribatını ve sağlık sorunlarını artıracağını söyledi.

“Ekosistemin parçası olan dağ keçileri katledilemez”

Eren, çengel boynuzlu dağ keçilerinin ekosistemdeki önemine dikkati çekerek, “Tarım ve Orman Bakanlığı, 11 Ağustos 2025’te Çamlıhemşin, Kaçkar ve İkizdere’de bu hayvanların avlanması için ihale yaptı. Zaten yol çalışmaları, taş ocakları, su kirliliği, orman tahribatı ve madencilik baskısı altında olan Fırtına havzasında bu adım kabul edilemez. Bu ihale derhal iptal edilmelidir” dedi.

“İliç ve Soma facialarını unutmadık” diyen Eren, siyanürlü madenciliğin kanser vakalarını artıracağını belirterek, “Türkiye’nin yaylaları, ormanları, tarım arazileri ve dereleri rant konusu olamaz. Yaşamak her canlının hakkıdır” sözleriyle açıklamasını tamamladı.