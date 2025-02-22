Karadeniz'de 380 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Trabzon, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane'de kar dolayısıyla 380 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Trabzon'da kar 3 gündür aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle Şalpazarı'nda 10, Araklı'da 8, Of'ta 7, Çaykara ve Tonya'da 4'er, Sürmene, Hayrat ve Beşikdüzü'nde 3'er, Dernekpazarı ilçesinde ise 2 olmak üzere 44 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir ve ilçe belediyesi ekipleri, iş makineleri yardımıyla yolları ulaşıma açmak için karla mücadeleye devam ediyor.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de kar 30 köyün yolunu ulaşıma kapattı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkezde 5, Kürtün'de 14, Torul'da 8, Köse'de 2 ve Kelkit ilçesinde 1 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kent merkezinde belediye ekipleri iş makineleriyle karla mücadeleyi sürdürüyor.

Karayolları 101. Şube Şefliğine bağlı 68 personel de 34 araçla yol temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

İl Özel İdaresinin 57 personeli ise köy yollarında karla mücadele ediyor.

GİRESUN

Giresun'da aralıklarla etkisini sürdüren kar dolayısıyla 224 köy yolu ulaşıma kapandı.

Valilikten alınan bilgiye göre, il merkezinde 36, Bulancak, Görele ve Keşap'ta 26'şar, Tirebolu'da 25, Espiye'de 20, Dereli'de 18, Yağlıdere'de 16, Güce ve Çanakçı'da 7'şer, Alucra ve Piraziz'de 5'er, Doğankent'te 4 ve Eynesil ilçesinde 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yollarda çalışmalarına devam ediyor.

RİZE

Rize'de kar nedeniyle 43 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl genelinde devam eden yağış dolayısıyla Pazar'da 20, İkizdere'de 10, Ardeşen'de 5, Güneysu ve Hemşin'de 3'er, Çamlıhemşin ve Fındıklı ilçesinde ise 1'er köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ve Rize Belediyesi ekipleri, yolların açılması için çalışma gerçekleştiriyor.

Karayolları ekipleri, Ayder Yaylası ile Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesinde ulaşımın aksamaması için yollarda tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

ARTVİN

Artvin'de de olumsuz hava koşulları dolayısıyla 39 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, Şavşat'ta 18, Ardanuç ve Borçka'da 6'şar, Arhavi'de 5, Kemalpaşa ilçesinde ise 4 köye ulaşım sağlanamıyor.

Artvin-Hopa kara yolu güzergahındaki Cankurtaran geçidi ile Şavşat-Arhan kara yolu güzergahındaki Sahara geçişinde buzlanma ve kar nedeniyle zaman zaman trafikte aksama yaşanıyor.

Belediye, Karayolları ve diğer ilgili kurumların ekipleri, iş makineleri yardımıyla çalışma yürütüyor.

ORDU

Ordu'da da kar ve soğuk hava etkili oluyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, karın yüksek kesimlerin yanı sıra sahil bölgesinde de etkili olduğu belirtildi.

Ortalama kar kalınlığının yer yer bir metreyi aştığı aktarılan açıklamada, 19 ilçede 615 personelin 434 iş makinesiyle çalışmaları sürdürdüğü kaydedildi.

Kar ve soğuk havanın hayatı olumsuz etkilediği Bayburt'ta da karla mücadele çalışmaları devam ediyor.