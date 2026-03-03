Karadeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD, Karadeniz'de 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karadeniz'de saat 15:09'da 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
En yakın yerleşim merkezine 254,25 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremin 7,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 3, 2026
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Karadeniz
Tarih:2026-03-03
Saat:15:09:45 TSİ
Enlem:43.37944 N
Boylam:39.525 E
Derinlik:7.37 km
