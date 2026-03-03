Giriş / Abone Ol
AFAD, Karadeniz'de 4.3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Güncel
  • 03.03.2026 15:18
  • Giriş: 03.03.2026 15:18
  • Güncelleme: 03.03.2026 15:33
Kaynak: Haber Merkezi
Karadeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karadeniz'de saat 15:09'da 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

En yakın yerleşim merkezine 254,25 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremin 7,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

