Karadeniz'de 5 ilde yüksek kesimlere kar düştü

Ordu, Rize, Trabzon, Giresun ve Artvin'in yüksek kesimleri karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda kar etkili oldu.

Rize genelinde aralıklarla süren yağmur yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı mevkisi, 2 bin 300 rakım Anzer Yaylası ile Kaçkar Dağları ve çevresindeki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Artvin'de havanın soğumasıyla yüksek rakımlı yayla ve yerleşim yerlerine kar düştü.

Merkezde Karçal, Şavşat'ta Arsiyan, Ardanuç'ta Bilbilan yaylaları ile Borçka'da Camili bölgesindeki yüksek rakımlı yerler beyaza büründü.

Giresun'un yüksek rakımlı kesimlerinde kar etkili oldu.

Dereli ilçesinin 1700 rakımlı Kümbet ve 1600 rakımlı Bektaş yaylaları ile Giresun, Trabzon ve Gümüşhane'nin ortak kullandığı Sisdağı Yaylası karla kaplandı.

Trabzon'un yüksek kesimleri beyaza büründü.

Son günlerde hava sıcaklığının hissedilir şekilde düşmesiyle yüksek rakımlı bölgelere kar yağdı.