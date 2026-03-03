Giriş / Abone Ol
Karadeniz'de art arda iki deprem

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'de saat 15:09'da 4.3 büyüklüğünde; saat 16:05'te 4.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

  • 03.03.2026 15:18
  • Giriş: 03.03.2026 15:18
  • Güncelleme: 03.03.2026 16:28
Kaynak: Haber Merkezi
Karadeniz'de art arda 4.3 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karadeniz'de saat 15:09'da 4.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

En yakın yerleşim merkezine 254,25 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremin 7,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bu depremden bir saat sonra, saat 16:05'te meydana gelen ikinci sarsıntı ise yine 4.3 büyüklüğünde kaydedildi.

16:05'te depremin derinliği 7.37 kilometre olarak ölçüldü.

