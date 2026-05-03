Karadeniz'de balıkçıların kafes isyanı: Denizimiz, emeğimiz tehdit altında

Karadeniz Ereğli ve Alaplı arasında planlanan kafes balıkçılığı projesi tepki çekti. Bölgedeki su ürünleri kooperatifleri ve balıkçılar denizdeki yaşam alanlarının ve küçük üreticinin korunması çağrısı yaparak "Denizlerimiz de emeğimiz de risk altında. Bu projelerden vazgeçilmeli" çağrısı yaptı.

Karadeniz Ereğli Su Ürünleri Kooperatifi öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıda, projenin deniz ekosistemi ve küçük ölçekli balıkçılar üzerindeki etkileri ele alındı. Toplantıda söz alan balıkçılar, kafes balıkçılığının denizdeki faaliyet alanlarını sınırlayacağını, rekabet koşullarını ağırlaştıracağını ve yerel üreticiyi ekonomik olarak zorlayacağını söyledi. Toplantıya Akçakoca, Alaplı, Karasu ve Kozlu su ürünleri kooperatiflerinin başkanları ile çok sayıda balıkçı katıldı. Katılımcılar, kafes balıkçılığına karşı ortak bir tutum alınması, eylem planı oluşturulması ve hukuki sürecin başlatılması konusunda fikir birliğine vardı.

TAHRİBATA YOL AÇIYOR

Balıkçılar, kafes balıkçılığına şu değerlendirmelerde bulundu: “Kafes balıkçılığı bizi büyük zarara uğratacak. Bu konuda dünyada yapılmış çok sayıda bilimsel çalışma var. Kafes kurulmadan önce ve sonraki av verimleri karşılaştırıldığında ortaya çıkan zarar açıkça görülebilir. Kafeslerin kurulduğu alanların yaklaşık bir kilometre çapında deniz canlılarının yaşam oranı yüzde 30 oranında düşüyor. Bu sistem, bulunduğu yerde tahribat yaratıyor. Yoğun kafes balıkçılığı yapılan bölgelerin yıllar içindeki değişimine bakıldığında tablo net biçimde ortaya çıkıyor.”

Karadeniz Ereğli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Murat Toprak da sürecin başından bu yana teknik ve ekonomik yönleriyle değerlendirildiğini belirtti. Küçük balıkçıların ciddi kaygılar taşıdığını ifade eden Toprak, “Geçim kaynağının riske gireceğini düşünen çok sayıda üyemiz var. Hiçbir proje, balıkçı esnafımızın emeğinin ve geleceğinin önüne geçemez” dedi. Yatırıma karşı olmadıklarını vurgulayan Toprak, “Ancak bu tür projelerin adil olması, mevcut düzeni yok etmeden ilerlemesi ve özellikle küçük esnafı koruyacak şekilde planlanması gerekir. Aksi halde faydadan çok zarar getirir. Emeğimizi, denizimizi ve geleceğimizi birlikte koruyacağız” diye konuştu.