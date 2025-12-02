Karadeniz'de bir gemiye daha saldırı

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bir geminin daha saldırııya uğradığını açıkladı.

Açıklamada "MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan’a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop’a doğru seyir etmektedir" denildi.

Karadeniz açıklarında geçen hafta da VIRAT ve KAIROS isimli gemiler saldırıya uğramıştı. Ukrayna saldırıyı üstlenmişti.

Rusya'ya seyir halindeyken Karadeniz'de uluslararası sularda insansız deniz aracıyla (İDA) saldırıya uğrayan "VIRAT" isimli gemi, dün İstanbul açıklarına ulaştı.

Uluslararası sularda saldırıya uğrayan "VIRAT" isimli gemi, özel bir firmaya ait römorkör refakatinde Karadeniz'de bulunduğu alandan çekilmeye başlandı.