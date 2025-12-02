Karadeniz'de bir gemiye daha saldırı: BM'den açıklama

Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bir geminin daha saldırııya uğradığını açıkladı.

Açıklamada "MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan’a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop’a doğru seyir etmektedir" denildi.

BM'DEN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırıların ardından gerilimin azaltılması çağrısında bulundu.

Sözcü Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, bir muhabirin Karadeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılara ilişkin sorusunu yanıtladı.

Dujarric, "Sivillere ve enerji altyapısı da dahil olmak üzere sivil altyapıya yönelik saldırıların nerede gerçekleşirse gerçekleşsin uluslararası hukuk uyarınca yasaklandığını yineliyoruz" ifadesini kullandı.

BM'nin gerilimin azaltılmasını istediğini vurgulayan Dujarric, kalıcı barışı sağlayabilecek "acil, tam ve koşulsuz ateşkesi" desteklediğini dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Karadeniz açıklarında geçen hafta da VIRAT ve KAIROS isimli gemiler saldırıya uğramıştı. Ukrayna saldırıyı üstlenmişti.

Rusya'ya seyir halindeyken Karadeniz'de uluslararası sularda insansız deniz aracıyla (İDA) saldırıya uğrayan "VIRAT" isimli gemi, dün İstanbul açıklarına ulaştı.

Uluslararası sularda saldırıya uğrayan "VIRAT" isimli gemi, özel bir firmaya ait römorkör refakatinde Karadeniz'de bulunduğu alandan çekilmeye başlandı.