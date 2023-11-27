Karadeniz'de fırtına dev dalgalar oluşturdu

Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki ilçesi Abana'da fırtınayla dev dalgalar oluştu.

Saatteki hızı yer yer 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde 5 metreye ulaşan dalgalar meydana geldi. Dalgalar, Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'nın mendirek duvarını aştı.

Hacıveli kara yolu üzerindeki duvarı da aşan dalgalar, yolda su birikintisi oluşturdu.

Festival alanı ile Beşevler yolunda da su ve kum birikintileri meydana geldi.

Cide ilçesinde de fırtına nedeniyle denizin taşması sonucu yollar su altında kalmış, bazı evleri su basmıştı.