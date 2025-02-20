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Karadeniz'de hava yolu ulaşımına kar engeli: Seferler iptal edildi

Ordu, Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin'de etkisini artıran kar yağışı nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi.

Güncel
  • 20.02.2025 12:24
  • Giriş: 20.02.2025 12:24
  • Güncelleme: 20.02.2025 12:27
Kaynak: AA
Karadeniz'de hava yolu ulaşımına kar engeli: Seferler iptal edildi
Fotoğraf: AA /Arşiv

Karadeniz'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Trabzon, Ordu-Giresun ve Rize-Artvin havalimanlarındaki bazı seferler iptal edildi.

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize ve Artvin'de etkili olan kar yağışının ardından uçak seferlerinde aksamalar yaşandı.

Trabzon Havalimanı'ndan sabah ve öğleden sonra İstanbul ve Ankara'ya yapılması beklenen bazı uçuşlar ile Ordu-Giresun ve Rize-Artvin Havalimanı'ndan planlanan 12 sefer karşılıklı olarak iptal edildi.

Bölgedeki hava koşullarının normale dönmesiyle iptal edilen uçuşların gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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