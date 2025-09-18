Giriş / Abone Ol
Karadeniz'de yük gemileri Sinop'a sığındı

Karadeniz'de fırtına uyarısı üzerine, uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri Sinop'un güneyindeki doğal limana demir attı.

  18.09.2025 16:10
Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Karadeniz'de fırtına uyarısı üzerine, uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri Sinop'un güneyindeki doğal limana demir attı.

Meteorolojik verilere göre, kentte saatteki hızı 75 kilometreye kadar çıkması beklenen kuvvetli fırtına öncesi çok sayıda gemi, kentin güneyinde bulunan İçliman mevkisine sığındı. Uyarı nedeniyle balıkçıklar da denize açılmayarak liman ve barınaklarda beklemeye başladı.

Sinop Valiliği ise fırtınada yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli olunmalarını istedi.



