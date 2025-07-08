Karadeniz'deki 36 STK'den yeni maden kanun teklifine tepki

Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören ve kamuoyunda “süper izin” olarak anılan "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesine başlandı. Karadeniz Bölgesi’ndeki 36 STK konuya ilişkin bir ortak açıklama yaparak, tepkilerini dile getirdi.

Yapılan ortak açıklamada, "Son günlerde gündemde olan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 2/3159 Esas Numaralı Kanun Teklifi, 20 Haziran 2025 tarihinde TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’ndan geçmiş ve ilerleyen günlerde TBMM Genel Kurulu’nda oylamaya sunulması planlanmaktadır. Ancak aşağıda imzası bulunan Karadeniz Bölgesi Dernek ve STK’ları olarak süreç tarafımızca kaygı ile takip edilmektedir. Teklifte yer alan düzenlemeler, Çevre Kanunu, Maden Kanunu, Mera Kanunu, Elektrik Piyasası Kanunu ve Yenilenebilir Enerji Kanunu gibi temel yasalarda geri dönüşü zor değişiklikler öngörmekte; Türkiye’nin ormanları, zeytinlikleri, tarım alanları ve doğa koruma alanları başta olmak üzere kamu mülkiyetindeki ekosistemleri yatırım odaklı ve doğaya verilecek, zararları hiçe sayan bir çerçevede yeniden şekillendirmektedir" denildi.

Açıklamada, "Yöremizin temel ürünü olan fındığın, çayın ve birçok kritik tarımsal ürünün yanında, ormanlarımızın, yaylalarımızın, su kaynaklarımızın, sulak alanlarımızın, sit alanlarımızın ve kültür varlıklarımızın hukuki, bilimsel ve idari koruma kalkanları büyük ölçüde zayıflatılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

"TARIM ALANLARINI CİDDİ ZARARLARA UĞRATACAK"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karadeniz 200 bin yıllık doğal orman örtüsü ile en önemli temiz su kaynaklarına sahip, eşsiz güzellikleri ve sağladığı faydaları buraya sığdıramayacağımız özelikte bir bölge olduğunu kanıtlamaktadır Bölge tarımsal üretim ve ihracatta ülke ekonomisi için önemli bir rol oynamaktadır. Ordu, ’Oksijen Diyarı’ olarak anılmaktadır ve tüm dünya fındığının yüzde 20’sini üretmektedir. Giresun ili ile beraber tüm dünya fındık rekoltesinin yaklaşık yarısı bu iki ilimizden çıkmaktadır. Fındığın ülke ekonomisine katkısı yıllık yaklaşık 2.3 milyar dolardır. Turizm gelirleri günden güne artmaktadır. Yine Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin'de çay üretimi ekonomimize 6 milyar dolar üzerinde katkı sağlamaktadır. TEMA Vakfı verilerine göre Ordu'nun yüzde 74'ü, Giresun'un yüzde 85'i, Trabzon'un yüzde 77 si, Rize'nin yüzde 82'si, Tokat'ın yüzde 46'sı, Gümüşhane'nin yüzde 93'ü ve Artvin'in yüzde 71’i, maden ruhsatları ile ruhsatlandırılmıştır. Unutulmamalıdır ki, son yıllarda iklim ve gıda krizi tüm dünyanın gündemindeyken; fındık ve çay başta olmak üzere bölgemizin tarım potansiyeli, gıda güvencesi ve yerel ekonomik sürdürülebilirlik açısından bu kanun teklifi çok ciddi tehditler içermektedir. Söz konusu kanunun Meclis'ten geçmesi halinde, Fatsa, Giresun ve Artvin’de altın madeni ve metalik madencilik faaliyetlerinden edindiğimiz acı deneyim de göz önüne alındığında, yöremizin kültürel ve doğal varlıklarını, tarım alanlarını ciddi zararlara uğratacak ve geri dönülemez tahribatlara neden olacak madencilik faaliyetlerinin önünün açılacağı aşikardır."

VEKİLLERE ÇAĞRI

Açıklama, şu ifadelerle son buldu: "Oysaki yöremizin doğal ve kültürel varlıkları gerek iktisadi gerekse de manevi olarak madenciliğe heba edilemeyecek kadar değerlidir. Bu nedenledir ki toprağımızı, su kaynaklarımızı, ormanlarımızı, yaylalarımızı, tarım alanlarımızı savunmak memleketimize karşı boynumuzun borcudur. Bu nedenle Karadeniz Bölgesi dernek ve STK’ları olarak; kanun teklifinin geri çekilmesini talep ediyor ve TBMM’deki tüm milletvekillerini bu sorumlulukla hareket etmeye davet ediyoruz."

Açıklamada imzası bulunan STK'ler şöyle:

"Ankara Fatsalılar Kültür Ve Yardımlaşma Derneği, Amasya İli Dernekler Fedarasyonu, Akkuş Yardımlaşma Derneği, Avrasya Basın Yayın Birliği, Aarhavi Doğa Koruma Platformu Beykoz Giresunlular Derneği, Çatalağaç Köyü Derneği, Çepni Dernekler Federasyonu, Fatsa Ilıcalılar Kültür Ve Dayanışma Derneği, Gümüşhane Kürtün Çepni Derneği, Giresun Çanakçı Derneği, Gümüşhacıköy Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği, Giresun Eynesil Kemaliye Köyü Yardımlaşma Ve Kalkındırma Derneği, Gümüşhaneliler Kültür Sanat Çevre Ve Sosyal Dayanışma Derneği (GÜDAP), Gümüşhane Şiran İnözü Yardımlaşma Derneği, Güzel Ordu Kültür Sanat Vakfı, Harşit Vadisi Platformu, İkizdere Çevre Derneği, İstanbul Artvin Dernekler Federasyonu, İstanbul Artvin Çevre Platformu, İstanbul Demokrat Ordulular Platformu (İDOP), İstanbul Demokrat Ordulular Derneğ, İstanbul Fatsalılar Kültür Ve Yardımlaşma Derneği, İstanbul Giresunlular Çevre Kültür Ve Dayanışma Derneği, İstanbul Üsküdarlı Giresunlular Derneği, Karadeniz İsyandadır Platformu, Loç Vadisi Platformu, Mesudiye Çevre Derneği, Mesudiyeliler Derneği, Ordu Çepni Derneği, Ulubeyliler Derneği, Üsküdar Ordulular Derneği, Tirebolu Karaahmetli Köyü Derneği, Türk Dünyası Konfedarasyonu, Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Merkez, Yeşil Artvin Derneği, Yeşil Doğa Koruma Derneği."