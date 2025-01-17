Karadeniz'deki 7 ilde öğrenciler karnelerini aldı

Giresun, Ordu, Trabzon, Artvin, Rize, Gümüşhane ve Bayburt'ta öğrenciler, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Giresun'da 8 bin 350'si okul öncesi olmak üzere 64 bin 983 öğrenci karne aldı.

Merkeze bağlı Çıtlakkale Ortaokulu'nda düzenlenen törene, Vali yardımcıları Şahin Bayhan ve Alpaslan Altınışık ile İl Milli Eğitim Müdür Vekili Zafer Balcı katıldı.

Protokol üyeleri, öğrencilere karnelerinin yanı sıra çeşitli hediyeler verdi.

- Ordu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Şehit Bayram Gümüş İlkokulu'nda tören düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, birinci dönemi mutluluk ve huzurla bitirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "568 okulda yaklaşık 125 bin öğrenci ve 11 bin 500 öğretmenimizle eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamlamış bulunuyoruz." dedi.

Tören, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak ve Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş'ın öğrencilere karnelerini dağıtmasıyla tamamlandı.

- Trabzon

Trabzon'da 630 okulda 139 bin 245 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Vali Aziz Yıldırım ve protokol üyeleri, Ortahisar ilçesindeki Hasan Ali Yücel İlkokulu'nda düzenlenen törene katıldı.

Öğrencilere tatili faydalı geçirmeleri tavsiyesinde bulunan Yıldırım, karne dağıtımının ardından çocuklarla fotoğraf çektirdi.

- Artvin

Artvin'de 243 okulda karne töreni gerçekleştirildi.

Vali Ergün Turan, Yeni Mahalle İlkokulu'ndaki törende, öğrencileri tebrik ederek karnelerini dağıttı.

Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt ve İl Jandarma Komutanı Mehmet Çelik'in de katıldığı törende, öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

İl genelinde 24 bin 542 öğrencinin karne aldığı bildirildi.

- Rize

Rize'de 274 okulda düzenlenen törenlerde, 55 bin 863 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Vali İhsan Selim Baydaş ve Belediye Başkanı Rahmi Metin, ÇAYKUR Ortaokulu'ndaki törende öğrencilere karne verdi.

Baydaş, öğrencilere tatili keyifli, aynı zamanda da verimli geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de ise 17 bin 719 öğrenci karne aldı.

Vali Aydın Baruş'un katılımıyla merkeze bağlı Yusuf Çiftçioğlu İlkokulu'nda karne töreni düzenledi.

Baruş ve İl Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karne ve hediye dağıttı.

Öğrencilerin karnelerini inceleyen Baruş, bir süre sohbet ettiği öğretmen ve öğrencilere iyi tatiller diledi.

- Bayburt

Bayburt'ta da 14 bin 103 öğrenciye karneleri verildi.

Şehit Sebahattin Bozo Ortaokulu'ndaki törene, Vali Yardımcısı Yunus Coşkun, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve diğer ilgililer katıldı.

Coşkun, karne ve hediyelerini verdiği öğrencilere iyi tatiller dileğinde bulundu.