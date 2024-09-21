Karadeniz Ereğli’de intihar girişimi



iddiaya göre, S.Ö. isimli şahıs, aldığı ilaçlarla hayatına son vermek istedi. Yakınları tarafından evde hareketsiz halde bulunan S.Ö. için hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, bilinci kapalı olan S.Ö.’ye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yapılan müdahalenin ardından S.Ö., ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastane yetkililerinden alınan bilgilere göre, S.Ö.’nün hayati tehlikesi devam ettiği ve tedavisi sürdüğü öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.