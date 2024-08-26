Karadeniz Ereğli’de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Atatürk Bulvarı’nda seyreden 67 TC 358 plakalı araç sürücüsü Gülşen A. ani fren yaptı. Bu sırada arkada seyreden 67 AEL 339 plakalı motosiklet sürücüsü Halil H.A., ani fren yapan araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle, motosiklet sürücüsü Halil A. ve motosikletin arka koltuğunda yolcu olarak bulunan Tuğba İ.T. yere düştü. Kazanın hemen ardından aynı istikamette seyreden Kerim A. yönetimindeki 67 ACS 089 plakalı motosiklet, kazaya karışan araçlara çarpmamak için durmaya çalıştı. Kontrolden çıkan motosiklet, yan yatarak durabildi. Sürücüsü Kerim A. da olayda yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ekipler yaralılara müdahalelerin ardından hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.