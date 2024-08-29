Karadeniz gazı tam yalan oldu

Temmuz ve Ağustos aylarında doğalgaz ve elektriğe yapılan zamların ardından oluşan tepkiyi yatıştırmak amacıyla ekonomi yönetimi ve bürokrasi, Karadeniz gaz sahasındaki doğalgaz, Gabar’da petrol, güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen rekor üretimden bahsediyor. Enerjide dışa bağımlılığın azalacağına dair pembe tablolar çizilerek, yapılan zamların enerji ithalatından kaynaklandığı algısı yaratılmak isteniyor. Ancak sektör uzmanları, bu iyimser tabloların inandırıcı olmadığını ve özellikle Karadeniz’deki doğalgaz keşfinin aceleci ve hatalarla dolu bir süreç olduğunu belirtiyor.

2020 yılından bu yana süren Karadeniz’deki gaz macerasında gelinen nokta, vaat edilenin oldukça gerisinde. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılacağı iddiasıyla sunulan ve milyarlarca dolar harcanan Karadeniz gazında bugüne kadar geçen süreç, gerçekleri ortaya koyuyor.

SEÇİME YETİŞTİRME TELAŞI

Doğalgaz keşfinin ardından iktidarın tek amacı, gazın 2023 genel seçimlerine yetiştirilmesiydi. Yeterli sondaj çalışmaları yapılmadan gazın çıkarılma çabası eleştirilere neden olsa da, Nisan 2023’te Filyos Gaz İşleme Tesisi, "Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" ile Erdoğan’ın katılımıyla açıldı. İlk fazda günlük gaz üretiminin 10 milyon metreküp olacağı, Faz-2'de 40 milyon metreküpe, Faz-3'te ise 60 milyon metreküpe ulaşacağı belirtildi. Erdoğan, “2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğalgazı milli iletim sistemimize aktarmış olacağız” dedi.

EPDK verilerine göre, sahada ilk üretim faaliyeti günlük ortalama 2,49 milyon metreküp ile Eylül 2023’te başladı ve toplam aylık üretim 74,714 milyon metreküp olarak kaydedildi. 2024 Mayıs sonu verilerine göre, 2024'ün ilk beş ayında günlük üretim ortalama 3,47 milyon metreküp olurken, Mayıs ayında bu rakam 4,86 milyon metreküp oldu. Bakan Bayraktar ise üretimin arttığını, günde 5,5-6 milyon metreküp üretildiğini bildirse de mevcut tablo, ilk yıl için öngörülen günlük 10 milyon metreküp hedefine ulaşmanın güç olduğunu gösteriyor.

Son güncellemede ise üretimin ilk etapta 2025 yılının ilk çeyreğinde 10 milyon metreküpe çıkarılması hedefleniyor. Bakan Albayrak’a göre ise 2026 yılının üçüncü çeyreğinde sahadan günlük 20 milyon metreküp gaz üretilmiş olacak. BirGün’e konuşan sektör uzmanları, gazın içerdiği yüksek oranda kum ve su nedeniyle sistemin sık sık arızalandığını ve bu nedenle verimin düşük olduğunu ifade ediyor.

Üretimin günde 40 milyon seviyesine çıkması halinde, ayda 1,2 milyar metreküp, yılda 14,4 milyar metreküp gaz üretilebilecek. Doğalgaz tüketimi 2023 yılında 50 milyar metreküp olarak hesaplandı. Böylece, 40 milyon metreküp hedefine ulaşılsa dahi, yıllık tüketimin yalnızca dörtte birini karşılayabilecek düzeyde.

BEDAVA GAZ BALONU

Filyos Gaz İşletme Tesisi’nin seçim arifesindeki açılışında, seçimlerin yapılacağı Mayıs ayında tüm konutlara doğalgazın bedava verileceği açıklandı. Tüketimin faturalandırılmadığı ayda, tüketim bir önceki yılın Mayıs ayına göre ikiye katlanarak 1,8 milyar metreküp oldu. Daha sonra ise gelir durumları dikkate alınmaksızın tüm konut tüketicilerinin aylık 25 metreküplük gaz tüketimi kalan on bir ay boyunca faturalandırılmadı.

Bu uygulama ile yaklaşık 5 milyar metreküp gaz bedelsiz olarak tüketicilere sunuldu. Kamu kaynakları üzerinden yapılan bu uygulamanın maliyeti ise yaklaşık 1,5 milyar dolar oldu. Üstelik EPDK verilerinde, Karadeniz gazının sisteme Eylül ayında dâhil edildiği anlaşılırken, bedava gazın ithalat yoluyla temin edildiği ortaya çıktı. Karadeniz gaz sahasında üretilen gaz, bedava verilen gazın yalnızca küçük bir bölümünü oluşturdu.

Ayrıca TÜİK, Mayıs 2023’te enflasyon hesaplamalarında doğalgaz için "sıfır fiyat" yöntemini uyguladı. Böylece, doğalgaz fiyatının yansıdığı konut harcamaları aylık yüzde 13,79 geriledi. Bu uygulamanın da etkisiyle enflasyon, 2021 sonlarından itibaren ilk kez yüzde 40’ın altına düştü. Memur ve emeklilerin alacağı zammı da etkiledi.

SÖZLEŞME ŞAİBESİ

Gazın çıkarılması için yapılan ilk çalışmalar, Schlumberger-Subsea7-Wood konsorsiyumu ile imzalanan sözleşme ile başlatıldı. Firmanın borsaya yaptığı açıklamalara göre, işin kapsamı deniz altı üretim sistemleri, kuyu tamamlama faaliyetleri, deniz bağlantı hatları ve erken tesisleri içeriyordu. Uluslararası medyada, sözleşme bedelinin 3,2 milyar dolar olduğu belirtilse de, bu tutarın 10 milyar dolara ulaştığına dair iddialar bulunuyor.

Boru hattında meydana gelen hasar ve arızalar nedeniyle, 10 milyon metreküp üretim hedefine ulaşmak için yeni çözüm olarak gazın deniz tabanından çıkarıldıktan sonra üretim gemisine taşınması, gemide işlenmesi ve gerekiyorsa gazın basınçlanarak Filyos’a boru hattı ile iletilmesi planlanıyor. Uzmanlar, hedeflenen üretim düzeyine kısa sürede ulaşılmasının imkânsız olduğunu belirtiyor.

YANIT BEKLEYEN SORULAR

Gazın üretim maliyeti ve kapasitesine dair CHP Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu’nun Enerji Bakanı Alpaslan Bayraktar’a yönelttiği sorular hâlâ yanıt bekliyor:

• Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdulhamid Han sondaj gemilerinin keşif çalışmalarına başladığı tarihten bugüne kadar buldukları doğal gaz rezervi miktarı ve faaliyetlerinin toplam maliyeti nedir?

• Sakarya gaz sahasında bugüne kadar yapılan işlerin toplam maliyeti nedir?

• İkinci faza geçilmesi durumunda toplam maliyet ne olacaktır?

• Bugüne kadar üretilen doğal gazın metreküp maliyeti nedir?

• Schlumberger-Subsea Seven ve Wood konsorsiyumuna ödenen bedel nedir?

• Deniz dibine döşenen boru hattı için İtalyan Saipem’e ne kadar para ödenmiştir?

MÜJDEDEN SONRA YAŞANANLAR

29 Mayıs 2020: Sondaj gemisi Fatih, Haydarpaşa Limanı’ndan Karadeniz’deki görev yerine uğurlandı.

20 Temmuz 2020: Fatih, Zonguldak açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda ilk derin deniz sondajına başladı.

21 Ağustos 2020: Fatih gemisi, 2 bin 117 metre su derinliğinde, 4 bin 575 metre sondaj hedefine ulaşılmasına bin 55 metre kala 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğunu açıkladı.

17 Ekim 2020: Erdoğan’ın "müjde" olarak duyurduğu rezerv, 85 milyar metreküp artışla toplam 405 milyar metreküpe ulaştı.

2 Haziran 2021: Karadeniz’deki gaz rezervi, Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük "keşfin" ardından toplamda 540 milyar metreküpe çıktı.

Aralık 2022: Erdoğan, bölgedeki toplam rezervin 710 milyar metreküpe ulaştığını duyurdu. Ancak MAPEG’e göre rezerv 543 milyar metreküp.