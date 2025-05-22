Karadeniz hayalet ağ tehdidi altında: Ekosistem çöküşün eşiğinde

Su altı kamerasına yansıyan hayalet ağların görüntüsü Karadeniz’in ciddi anlamda risk altında olduğunu gözler önüne sererken, Karadeniz’in Avrupa’nın en kirli denizlerinden biri olduğu belirtildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Erüz, Karadeniz’deki hayalet ağlara dikkat çekerek "Her yıl çok ciddi miktarda yüzlerce balık ağı ve donanımı bir şekilde kaybolup denize gidiyor" dedi.

Avrupa Birliği (AB) BlackNETs ’Karadeniz’i Sessiz Katiller Hayalet Ağlardan Kurtarma Projesi’ kapsamında KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Çamburnu Kampüsü’nde öğrencilere yönelik deniz ekosistemleri, biyoçeşitlilik, hayalet ağlar, sorun ve çözüm konulu eğitim verildi.

Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Erüz, Karadeniz’in Avrupa’nın en kirli denizi olduğuna dikkat çekerek "Karadeniz, dünya denizleri arasında benzersiz, yarı kapalı bir denizdir ve hacminin yüzde 86’lık kısmı anoksik-oksijensiz olması dolayısı ile benzersizdir. Sadece yüzde 14’ü oksijenli olan ve yüzeye yakın 100-200m lik üst kısmında üstyapılı organizmalar ve balıkların yaşayabildiği çok kırılgan bir su kütlesi ve denizdir. Karadeniz çevresinde yaşayan 160 milyon insanın ürettiği katı, sıvı ve gaz kirleticilerden yoğun şekilde etkilenen Avrupa’nın en kirli denizidir. Etkinlik gerçekleştirdiğimiz BlackNETs projesi, özellikle Karadeniz’deki ’Sessiz Tuzaklar-Hayalet ağlar’ olmak üzere deniz çöpü kirliliğini azaltmak için uluslararası ortaklıkla sınır ötesi farkındalık ve eylemlerde bulunmayı amaçlanmaktadır. Projenin temel amacı terk edilmiş, kazara kaybolmuş veya atılmış balıkçılık araçlarının Karadeniz’in su kütlesi ve bentik ekositem üzerindeki etkisini belirlemek ve en aza indirmektir. BlackNETs ’Karadeniz’i Sessiz Katiller Hayalet Ağlardan Kurtarma Projesi’ Interreg NEXT Karadeniz Havzası programı ve Avrupa Birliği tarafından desteklenmiştir. Projede öncelikle hayalet ağ sorununun durumunu ve terk edilmiş balıkçılık araçlarının seçilen bölgelerde Türkiye’de, Trabzon kıyılarında birikim noktalarını belirlemek için balıkçılar ve uzmanlara dönük bir anket çalışması yürütüldü. Balıkçılar ve paydaşlar için hayalet ağlar anketi hayalet ağların varlığını, miktarlarını, türlerini ve artış eğilimlerini anlamamıza yardımcı olarak Karadeniz’deki sorun hakkında kapsamlı bir bakış açısı sağlaması amaçlanmaktadır. Ayrıca birikim bölgelerine ait birikim alan verileri belirlenerek, bu verilerden hayalet ağ ve donanımların birikim alanları ve e sıcak noktaların bir haritasını oluşturmamızda yardımcı olmuştur" dedi.

HER YIL YÜZLERCE BALIKÇI AĞI KARADENİZ’E GİDİYOR

Her yıl çok miktarda yüzlerce balıkçı ağı ve donanımı kaybolup denize gittiğini kaydeden Erüz, "Her yıl çok ciddi miktarda, yüzlerce balıkçı ağı ve donanımı bir şekilde kaybolup Karadeniz’e gidiyor. Karadeniz, özellikle bizim kıyılarımız çok sınırlı av sahası olan bir deniz. Dolayısıyla hayalet ağ dediğimiz ağlar denizimizi, ekosistemi, biyoçeşitliliği ve balık stoklarını çok ciddi tehdit ediyor. Çünkü plastik kökenli, yüzebilen ağlar denizde kaldığı sürece, onlarca yıl kontrolsüz avlanmaya, öldürmeye devam ediyor. Balıkçının kontrolü dışına çıktığı için de artık avladığı balıklar da hiç bir şekilde insanlara da deniz canlılarına da faydası yok. Bu tehdit ve sorunu azaltmak için ‘BlackNETs’ projemizi eş zamanlı olarak dört ülke; Romanya, Bulgaristan, Gürcistan ve Türkiye ortaklığında yapılıyor. Balıkçılık amacıyla kullanılan ağların bir şekilde denize bırakılmış olanların geri toplanması ve azaltılması gerekiyor" diye konuştu.