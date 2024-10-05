Karadeniz Holding'e ait şirketin Küba tersanesinde patlama: 2 Türk işçi hayatını kaybetti

Karadeniz Holding'e ait enerji şirketi Karpowership’in Küba tersanesinde bulunan bir yüzer elektrik üretim santralına patlama meydana geldi. 26 Eylül'de meydana gelen kazada iki Türk işçi yaşamını yitirdi.

denizhaber.net'in aktardığına göre, Karpowership’in Küba Havana’ya elektrik veren Belgin Sultan adlı enerji gemisinde kaynak çalışması sırasında çıkan yangın sonucu grup şirketlerinden Karen’de çalışan iki Türk işçi hayatını kaybederken, dördü Türk, üçü Kübalı sekiz işçi ise yaralandı.

Yangın kısa sürede söndürülürken, ağır yaralı olarak Hermanos Ameijeiras hastanesine kaldırılan 44 yaşındaki Halil Karadeniz adlı işçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KÜBA DEVLET BAŞKANI DUYURDU

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, dün (4 Ekim) ağır yaralanan bir diğer Türk işçinin de yaşamını yitirdiğini bildirdi. Diaz-Canel, işçinin adının Fuat Türkyılmaz olduğunu kaydetti.

Diaz-Canel paylaşımında, "26 Eylül'de meydana gelen kazada yaralanan yüzer elektrik üretim santralinde çalışan Türk işçi Fuat Türkyılmaz, günlerce yaşam mücadelesi verdikten sonra bu sabah hayatını kaybetti. Ailesine, meslektaşlarına ve Türkiye Hükümetine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verdi.

Luego de varios días batallando por su vida, esta madrugada falleció Fuat Türkyilmaz, trabajador turco de la central flotante de generación eléctrica que resultó herido en el accidente del 26 de septiembre. Enviamos condolencias a su familia, compañeros y al Gobierno de Turquía. — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 4, 2024

Öte yandan her iki işçinin de Zonguldaklı oldukları ve çalışmak için beraber Küba’ya gittikleri bildirildi.