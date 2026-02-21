Giriş / Abone Ol
Meteoroloji verilerine göre, Orta Karadeniz'de yarın akşam saatlerinden pazartesi sabah saatlerine kadar fırtına etkili olacak. Yurttaşlara ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması için çağrı yapıldı.

Güncel
  • 21.02.2026 14:51
  • Giriş: 21.02.2026 14:51
  • Güncelleme: 21.02.2026 14:53
Kaynak: AA
Karadeniz için fırtına uyarısı
Fotoğraf: AA

Orta Karadeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın pazartesi sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

