Karadeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji verilerine göre, Orta Karadeniz'de yarın akşam saatlerinden pazartesi sabah saatlerine kadar fırtına etkili olacak. Yurttaşlara ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması için çağrı yapıldı.
Kaynak: AA
Orta Karadeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın pazartesi sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekiyor.