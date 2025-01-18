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Karadeniz için kuvvetli fırtına uyarısı

Meteoroloji, Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı yaptı. Yarın günün ilk saatlerinden itibaren etkili olacak fırtınanın akşam saatlerinden sonra kuvvetini kaybetmesi bekleniyor.

Güncel
  • 18.01.2025 17:50
  • Giriş: 18.01.2025 17:50
  • Güncelleme: 18.01.2025 17:52
Kaynak: AA
Karadeniz için kuvvetli fırtına uyarısı
Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu.

Meteorolojinden yapılan açıklamaya göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in batısında, zamanla Doğu Karadeniz genelinde batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 şiddetinde kuvvetli fırtına bekleniyor.

Denizde de etkili olacak fırtınanın akşam saatlerinden sonra kuvvetini kaybedeceği değerlendiriliyor.

Ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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