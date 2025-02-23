Karadeniz için "kuvvetli kar sağanağı" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz bölgesinde etkili olması beklenen kar sağanaklarına ilişkin uyarıda bulundu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop, Samsun ve Ordu'da devam eden kuvvetli kar sağanaklarının etkisinin sürmesi bekleniyor.

Kuvvetli kar yağışının, yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Yurttaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.