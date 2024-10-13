Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

MGM'den yapılan açıklamaya göre Doğu Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak olarak beklenen yağışların, bugünöğle saatlerinden itibaren Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde yerel kuvvetli, akşam saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı yerel dolu, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.