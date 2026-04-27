Karadeniz'in altını oyacaklar: Perşembe Yaylası'nda sondaj çalışması başladı!

Ordu’nun Aybastı ilçesinde bulunan Perşembe Yaylası, maden şirketlerinin son hedefi oldu.

Dünyaca ünlü menderesleri ve doğal güzellikleriyle bilinen Aybastı Perşembe Yaylası ile Aybastı-Korgan yaylalarını kapsayan bölgede, Taşzemin Madencilik tarafından planlanan altın madeni sondaj çalışmalarına başlandı.

Jandarma ekipleri sondaj çalışmalarının başlamasıyla birlikte Perşembe Yaylası Turnalık Obası ile Kümbet mevkiine giden tüm yolları kapattı.

Sondaj çalışmaları bitene kadar yaylaya çıkan tüm yolların güvenlik güçleri tarafından kapalı tutulacağı öğrenildi.

BÖLGE HALKI TEPKİLİ

Bölge halkı ise doğayı, suyu ve yaşam alanlarını savunmak için mücadele vermeyi sürdürüyor.

Sondaj faaliyetlerinin başladığını öğrenen Korgan, Aybastı ve Kabataş ilçelerinden gelen bölge sakinleri güvenlik güçlerinin yolu kestiği alanda toplandı.

Sondaj çalışmalarının olduğu alana gitmek isteyen bölge halkına güvenlik güçleri tarafından izin verilmedi.

MADENCİLERİN TALEPLERİ REDDEDİLMİŞTİ

Taşzemin Madencilik tarafından bölgede yürütülmek istenen altın madeni arama ve sondaj faaliyetlerine karşı Ordu Valiliği ve İl Mera Komisyonu yetkilileri "resmi bir arama izni olmadığını" belirterek madencilerin taleplerini reddetmişti.

Sondaj çalışması 18 ay önce halk tarafından durdurulmuş, sondajın iptali için Mera Kurulu'nun onay veren kararına karşı açılmış dava Danıştay'a tanınmış ve Danıştay, bilirkişi incelemesi istemişti.

Aynı Ordu Valiliği'nin ise, Perşembe Yaylası'nda bugün başlanan sondaj faaliyetinin rahat yürütülebilmesi için bölgeye giden tüm yolları jandarmaya verdiği talimat ile kapatması tartışmaları beraberinde getirdi.