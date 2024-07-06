Karadeniz'in bazı illeri için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden yarın sabah saatlerine kadar Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

Güncel 06.07.2024 12:04 Giriş: 06.07.2024 12:04

Güncelleme: 06.07.2024 12:04 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA