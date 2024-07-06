Karadeniz'in bazı illeri için sağanak uyarısı
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden yarın sabah saatlerine kadar Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor.
Kaynak: AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz'in bazı illeri için sağanak uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Karadeniz'in bazı kentleri için uyarı yapıldı.
Buna göre, bugün öğle saatlerinden yarın sabah saatlerine kadar Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor.