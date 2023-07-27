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Karadeniz’de fırtına uyarısı

Ajans Haberleri
  • 27.07.2023 14:36
  • Giriş: 27.07.2023 14:36
  • Güncelleme: 27.07.2023 14:37
Kaynak: İHA
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Karadeniz’de fırtına uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Batı Karadeniz’in doğusunda fırtına uyarısında bulundu.

Denizlerde fırtına bekleniyor başlığı ile uyarıda bulunan Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü açıklamasında, “Batı Karadeniz’in doğusunda rüzgarın 28 Temmuz’da ilk saatlerden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6-8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın Cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor” ifadelerini kullanıldı.

Olması muhtemel riskler olarak ise ulaşımda aksama uyarısında bulunuldu. 

Rüzgar hızı sınıflandırması 
Kuvvetli rüzgar: 39-61 km/saat
Fırtına: 62-74 km/saat
Kuvvetli fırtına: 75-88 km/saat
Tam fırtına: 89-102 km/saat

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