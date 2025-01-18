Karadeniz’de fırtına uyarısı

SAMSUN (İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ora Karadeniz’de hızı saatte 75 kilometreye ulaşan fırtına uyarısında bulundu.

MGM, Analiz ve Tahmin Merkezi, Kastamonu-Samsun arasında Orta Karadeniz’de fırtına uyarısı yaptı. Fırtına hakkında yapılan açıklamada, “Orta Karadeniz’de (Kastamonu-Samsun arası) rüzgarın günün ilk saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerinden 6-8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir” ifadeleri yer aldı.